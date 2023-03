Nowy żłobek w Kołobrzegu rozwiąże problem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W przyszłym roku Kołobrzeg ma rozwiązać problem z brakiem miejsc w publicznym żłobku. Jedyna taka placówka w mieście zostanie rozbudowana, a prace nabierają rozpędu.

W środę na terenie budowy oficjalnie wmurowano kamień węgielny pod realizowany nowy dwupiętrowy budynek żłobka. Znajdą się w nim dodatkowe sale, w których zostaną umieszczone cztery grupy dzieci. Całość zostanie połączona z dotychczasowym obiektem, w którym dodatkowo zostanie wyremontowana kuchnia.



Dyrektor placówki Grażyna Ronij mówi, że nowy budynek pozwoli zapewnić opiekę dla dzieci, dla których w obecnym żłobku nie było miejsca.



- Cieszę się też z tego powodu, że to ostatni nabór w tym roku, kiedy trzeba będzie powiedzieć, że zabrakło miejsc dla dzieci. To szczęście dla miasta, dla nas, że nie będziemy musieli odsyłać dzieci - podkreśla Ronij.



Obecnie kołobrzeski żłobek może przyjąć 123 dzieci. Inwestycja sprawi, że opiekę znajdzie tu dodatkowych 96 maluchów. Paweł Werema, wykonawca prac zaznacza, że najcięższe roboty związane z podmokłym gruntem zostały już wykonane.



- Mamy już zabite pale i teraz tylko do przodu, będziemy wchodzić w etap murowy - powiedział Werema.



Żłobek powinien być gotowy do końca roku. Jego koszt to 11,8 mln zł, a 2 mln pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.