Lasy Państwowe organizują kolejną akcję pomocy walczącej Ukrainie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Pięć samochodów, kilkanaście agregatów prądotwórczych, leki i żywność - to tylko część rzeczy, które pojadą na Ukrainę. Kolejną akcję pomocową organizują Lasy Państwowe.

Pojazdy trafią do Gwardii Narodowej na Ukrainie - mówi Marek Stasiuk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.



- Są to pojazdy terenowe. W pełni wyposażone w różnego rodzaju sprzęt techniczny, potrzebny teraz na Ukrainie do różnego rodzaju działań humanitarnych, wsparcia logistycznego i technicznego - tłumaczy Stasiuk.



Od początku wojny na Ukrainie Lasy Państwowe przekazały około 90 pojazdów.