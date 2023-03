Zapytaliśmy mieszkańców, co w ramach SBO można by poprawić w mieście

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ruszył nabór do kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na pomysły mieszkańców przeznaczone będzie ponad 17 milionów złotych.

Nowością jest nowa kategoria wniosków, nazwana "Zielone SBO", dla projektów ekologicznych. To będzie już 11. edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinie.



Wiele udało się już zrobić, ale dalej są rzeczy, które można poprawić w mieście - mówią mieszkańcy.



- Żeby czyściej było w tym mieście. Chodzi o chodniki, trawniki, skwery, parki itd. - Wszędzie są takie miejsca, gdzie jeszcze trzeba coś dodatkowo zrobić. - Ścieżki już zaczęli właśnie budować. To jest fajne, że właśnie te drogi już zaczęli remontować. Już ten asfalt nie jest taki tragiczny. Faktycznie dużo jest ścieżek rowerowych - mówią mieszkańcy Szczecina.



Nabór wniosków projektowych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do 13. kwietnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie sbo.szczecin.eu.