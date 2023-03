XIV-wieczny kielich z nowogardzkiego kościoła zaprezentowany w Greifswaldzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przez wieki związany z Nowogardem zaginął po II wojnie światowej. Poszukiwania trwały 78 lat. W Pomorskim Muzeum Krajowym w Greifswaldzie odbyła się prezentacja pochodzącego z XIV wieku gotyckiego kielicha mszalnego.

W rozwiązaniu historycznej zagadki pomógł list napisany przez doktora Gustawa Seilsa do kościoła w Nowogardzie. Jak się okazało, tuż po wojnie całe wyposażenie parafii ewangelicko-augsburskiej w Nowogardzie jego ojcu przekazał żołnierz.Jestem szczęśliwy, że zarówno ojciec Doktora Gustawa jak i on sam przyczynili się do zachowania i odnalezienia kielicha - mówi ksiądz Grzegorz Legutko, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie.- To są ogromne uczucia; po wielu latach będę mógł zobaczyć i - mam nadzieję - mieć w dłoni kielich, który przez siedem wieków znajdował się w nowogardzkiej świątyni. Byłbym przeszczęśliwy, gdyby choćby kilka razy w roku można było z tym kielichem odprawić w Nowogardzie mszę świętą - powiedział.Ogromnie cieszę się , że moja inicjatywa odnalezienia kielicha mszalnego z Nowogardu odbiła się tak szerokim echem - mówi doktor Gustaw Seils.- Nasz ojciec był człowiekiem świetnie wykształconym. Interesował się historią Kościoła na Pomorzu i historią sztuki. Kiedy spod akt kościelnych z Nowogardu naszym oczon ukazał się kielich od razu rozpoznał, że jest to niezwykle stary i cenny przedmiot. Sam też byłem pod jego ogromnym wrażeniem - przyznał.Za rok muzealnicy z Greifswaldu przywiozą gotycki kielich do Nowogardu na nabożeństwo w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.