Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Przejazd kolejowy w Nowogardzie do remontu. Będą utrudnienia w ruchu.

Chodzi o przejazd w ciągu ul. 700-lecia. Będzie zamknięty dla ruchu. Remontowana będzie nawierzchnia, wszystko po to, by było bezpieczniej.



Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami Batalionów Chłopskich, Młynarską i 15 lutego.

Remont rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa do piątku 24 marca.