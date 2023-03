Lekarz i ratownik z zarzutami. Grozi im wiele lat więzienia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Lekarz i ratownik ze szpitala w Gryficach zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Pierwszy z nich pobił starszego pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym, drugi nie udzielił mu pomocy. Sprawę jako pierwsza opisała Interwencja w Polsacie.

65-latek trafił do placówki z podejrzeniem udaru. Dzień później został wypisany do domu. Miał jednak na ciele krwiaki i siniaki. Do zdarzenia doszło w wigilię ubiegłego roku. Miesiąc później mężczyzna zmarł. Policję zawiadomiła córka pacjenta. Teraz sprawę zbadają śledczy. Jest między innymi zapis z monitoringu.



W środę mężczyźni zostali zatrzymani przez policję. Obaj usłyszeli zarzuty. Lekarz odpowie za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek i stan zdrowia, poprzez zadanie mężczyźnie uderzeń oraz narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że trafi na dwa miesiące do aresztu.



Z kolei ratownik, który był świadkiem zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Sąd zdecydował o dozorze policyjnym dla niego, musiał też wpłacić kaucję. Na czas postępowania ma zawieszone prawo wykonywania zawodu. Grozi mu do 3 lat więzienia.