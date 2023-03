Do Świnoujścia zawitało słońce i tłumy turystów

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tłumy turystów i kuracjuszy pojawiły się na świnoujskiej plaży i promenadzie. Wszystko dzięki słońcu, które po wielu tygodniach wyszło zza chmur.

Promienie słońca łapią turyści w każdym wieku. Nie brakuje też chętnych do budowania zamków z piasku. Sprawdzaliśmy, jakie sposoby na spędzanie czasu pod gołym niebem mają miłośnicy polskiego morza.



- Ze Śląska przywieźliśmy słońce. Spacer nad morzem zaliczony, pierwsza rzecz rano, a teraz zabiegi. - Idealna pogoda. Plaża zaliczona. - Spacerkiem do Ahlbecku i z powrotem wracamy. Łapiemy słońce, jak się tylko da. - Piękna pogoda. Dzisiaj można siedzieć w kostiumie kąpielowym. - Wreszcie słoneczko świeci, bo już dawno nie było. - Kupiłyśmy właśnie wiaderko, łopatkę i grabki, będziemy budować wielki zamek. Nie za zimno. Jest świetna pogoda, piękne słoneczko i myślę, że dużo jodu. - Liczymy na pierwsze promyki słońca. Zapomnieliśmy wziąć okulary przeciwsłoneczne. Bardzo żałujemy - mówią turyści.



W czwartek w Świnoujściu jest 6 stopni Celsjusza i co rzadko się zdarza, nie wieje.