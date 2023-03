Prokurator IPN prowadzi śledztwo w sprawie śmierci żołnierza A.K

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

To była zbrodnia sądowa - tak o skazaniu na karę śmierci Stanisława Soleckiego w 1946 roku w Szczecinie, mówi prokurator Instytutu Pamięci Narodowej - Robert Osiński. Prokurator prowadzi śledztwo w tej sprawie i będzie domagał się uznania wyroku za nieważny. Szczątki Stanisława Soleckiego odnaleziono na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie i zidentyfikowano. Stanisław Solecki był żołnierzem Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.

- Uważam, że skład orzekający nie tylko sądu pierwszej instancji, ale również sądu odwoławczego, który utrzymał w mocy wyrok śmierci, popełnił tak zwaną zbrodnię sądową, bo nie było podstaw ani faktycznych, ani prawnych do wymierzenia 20-letniemu chłopcu kary śmierci - mówi Osiński.



Rodzina otrzymała notę identyfikacyjną w marcu tego roku.



- Cały czas sędzia, który prowadzi proces, zwraca uwagę, że Stanisław Strzelecki był członkiem A.K. Wydaje się, że to ma decydujący wpływ na to, że zostaje wymierzona kara śmierci, zupełnie nieadekwatna do rangi zarzucanego mu czynu. Dowody zebrane w toku postępowania nie potwierdzają, że Stanisław Strzelecki chciał kogokolwiek zabić - dodaje Osiński.



Karę śmierci orzekł Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. Wyrok wykonano po miesiącu i dziesięciu dniach od ogłoszenia.