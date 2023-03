Do portu wpłynął statek z zanurzeniem 9,74 m

Pierwszy raz wpłynął ze Szczecina statek o zanurzeniem 9,74 m. Było to możliwe, dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra - poinformował w mediach społecznościowych wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Tor wodny został nie tylko pogłębiony, ale także poszerzony mówi Jan Stasiak z Rady Interesantów Portu Szczecin. - Są portu wpuszczane większe statki, bo przypomnę, że 12,5 metra to nie tylko jest pogłębienie kanału, ale również nowy profil tego toru podejściowego - szerszy, głębszy. To, co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj większe statki wchodzą.Masowiec M/v Dino załadował przy elewatorze Ewa blisko 30 tys. ton pszenicy i wyruszył do szwedzkiego portu Göteborg.- Przykładem jest elewator Eva, który ma nabrzeże już na samej nowej obrotnicy na Ostrowie Grabowskim. Statki na Elevator już teraz wchodzą o większych parametrach niż do tej pory i o większym zanurzeniu. Nie tym przysłowiowym 9,15 m co kiedyś. Co to powoduje? Elewator może załadować więcej o sześć tysięcy ton - mówi Stasiak.Do tej pory największym dozwolonym zanurzeniem dla portu w Szczecinie było 9,15 m. Pogłębienie toru wodnego zakończyło się w połowie ubiegłego roku.