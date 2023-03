Porywacz usłyszał zarzut

Mężczyzna podejrzany o porwanie 9-latki usłyszał zarzut uprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej.

Chodzi o sprawę, która wstrząsnęła całą Polską. We wtorek w rejonie ulicy Światowida w Szczecinie w pobliżu szkoły podstawowej, około 50-letni mężczyzna zaciągnął dziewczynkę do samochodu.Wywiózł ją na zalesione tereny dzielnicy Bukowo. Na szczęście 9-latce udało się uciec. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Alicja Macugowska-Kyszka.- Prokurator po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego zapobiegawczego środka w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Aktualnie w tej sprawie trwa kontynuowanie gromadzenia materiału dowodowego celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności przebiegu tego zdarzenia. Zgromadzenie tego materiału dowodowego pozwoli na dokonanie pełnej oceny zachowania będącego przedmiotem tego śledztwa - mówi Macugowska-Kyszka.Mężczyzna przyznał się do uprowadzenia dziewczynki. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.