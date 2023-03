100 milionów na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

100 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa w pracy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, które mają poprawić warunki pracy.

Dotyczyć mogą one m.in. zakupu maszyn i sprzętu chroniącego przed hałasem czy też promieniowaniem elektromagnetycznym. W tym roku pula wynosi 100 milionów złotych.



- Wsparcie mogą otrzymać projekty, które poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy. Zmniejszą zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Projekty te mają przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Minimalne dofinansowanie, o które można się ubiegać, wynosi 10 tys. złotych - mówi regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego, Karol Jagielski.



Maksymalne wsparcie wynosi 300 tys. złotych dla działań inwestycyjno-doradczych. Otrzymać je można raz na trzy lata.



Wnioski - wyłącznie elektronicznie - można składać do 18 maja.