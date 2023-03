Niedzielski o programie "Bezpieczny kredyt 2 procent"

Rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 procent" był jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin". Chodzi o kredyty z dopłatą państwa, które mają pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Zdaniem ekonomisty Uniwersytetu Szczecińskiego - profesora Piotra Niedzielskiego - wsparcie rządowe w tym zakresie jest jak najbardziej wskazane.

- Społeczeństwa organizują się w państwa, żeby lepiej realizować swoje aspiracje. Jednym z celów państwa jest to wspieranie rozwoju społeczeństwa także poprzez pryzmat indywidualnych sukcesów. Po to m.in. państwo gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne, możliwość wykształcenia się. To jest także kwestia dostępu do w miarę taniego mieszkania - mówi Niedzielski.Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat około 16 miliardów złotych.