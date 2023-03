Marsz Papieski odbędzie się w Szczecinie

Św. Jan Paweł II - papież Polak. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecin dołączył do polskich miast, które zorganizują "Marsz Papieski". W niedzielę 2 kwietnia rozpocznie się on przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

To bardzo dobra forma zamanifestowania poparcia dla świętego Jana Pawła II - uważa jeden z organizatorów Bartłomiej Ilcewicz. - Widzimy po Marszu dla Życia w Szczecinie, że dla wielu osób taka forma manifestowania pewnych wartości jest bardzo ważna. Liczymy na to, oczywiście robimy teraz wszystko, co w naszej mocy i apelujemy do udziału. To jest marsz ludzi, którzy po prostu chcą pokazać, że Jan Paweł drugi jest dla nich bardzo ważną postacią.



Marsz rozpocznie się o godzinie 16.30. Poprzedzony zostanie mszą świętą. Jej początek o godzinie 15.00.