Tutaj było wysypisko, ale będzie fotowoltaika

Farma fotowoltaiczna powstanie w Międzyzdrojach - Gmina podpisała umowę na zaprojektowanie pola.

Powstanie na byłym wysypisku śmieci przy ulicy Nowomyśliwskiej. Będzie produkowała prąd na potrzeby mieszkańców gminy. Składowisko odpadów komunalnych, na terenie którego ma powstać farma zostało zamknięte w 2003 roku decyzją Starosty Kamieńskiego.Dziś jest to teren bezpieczny.Następnym krokiem będzie pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii środowiskowych i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku do ENEA o warunki przyłączenia.Koszt zaprojektowania to 130 tysięcy zł.