Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że dla bezpieczeństwa jest bardzo ważna decyzja o budowie nowej jednostki wojskowej w Olecku.

W sobotę szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w kwietniu zacznie się tworzenie w Olecku nowego dywizjonu, który będzie wchodził w skład 1. Warmińskiej Brygady Artylerii.



Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że ta decyzja będzie miała wpływ nie tylko na bezpieczeństwo Polski. - To była kwestia fundamentalna i dobrze, że ta jednostka teraz powstaje - powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że nowy dywizjon będzie chronił północno-wschodni obszar kraju i gwarantował możliwość przemieszczania sił zbrojnych NATO, aby bronić krajów bałtyckich.



Gość Polskiego Radia 24 chwalił też pozyskanie dla polskich wojsk systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zgodnie z zapowiedzią MON, nowe uzbrojenie ma jeszcze w tym roku trafić do Orzysza, do 15. Brygady Zmechanizowanej. - Dobrze, że te HIMARS-y przyjdą, to bardzo skuteczna struktura broni gwarantująca obronę - zaznaczył wiceprezes PiS.



Mariusz Błaszczak podczas wczorajszego spotkania z wyborcami tłumaczył, że 1. Warmińska Brygada z Węgorzewa ma niezwykle ważne znaczenie strategiczne, szczególnie po podniesieniu jej wielkości z pułku do brygady.