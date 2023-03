Kolejny ryś (Luchs) w regionie [ZDJĘCIA]

Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. źródło: https://www.facebook.com/drawienskipn

To roczny zwierzak, który urodził się w parku Dzikich Zwierząt w Niemczech.

Teraz został wypuszczony na wolność przy granicy z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Został wyposażony w specjalna obrożę, dzięki której będzie można śledzić, gdzie się przemieszcza. Wkrótce wypuszczone zostaną dwa kolejne rysie, które również przyjechały z Niemiec.



Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ok. 70 rysi. To w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.