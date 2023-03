Zaginiony zabytek odzyskany dzięki anonimowej informacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Policja Zachodniopomorska

Tablica z kościoła w dzielnicy Szczecinie-Zdroje odzyskali policjanci. Upamiętnia zmarłych marynarzy z Podjuch.

Zabytek 20 lat temu znajdował się w harcówce w budynku plebani w Zdrojach. Później ślad po niej zaginął. Udało się ją teraz odzyskać dzięki pomocy mieszkańców, bo jeden z nich wysłał w tej sprawie anonim.



Tablica nie została odnotowana w żadnych rejestrach konserwatorskich, ani też parafialnych, a remont harcówki w której znajdowała się tablica, przeprowadzony został w 2007 roku, po zmianie proboszcza. Odnaleziono ja w piwnicy domu na prawobrzeżu. Policjant ustalił, że po likwidacji harcówki znajdujące się w niej wyposażenie zostało wyrzucone.



Harcerze chcąc ocalić tablicę zabezpieczyli ją, przenosząc do domu jednego z chłopców. Tablica przez 16 lat pozostawała w piwnicy rodziny jednego z nich. W niedzielę rodzina, u której znaleziono zabytek, przekazała obiekt w dyspozycję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Tablica od razu została przewieziona do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, skąd ją zabrano po 1945 roku.



Tablica wykonana została przez mistrza malarskiego G. Zacherta w 1897 roku.

Upamiętniała zmarłych marynarzy z Podjuch. Prawdopodobnie pierwotnie miała inną malaturę. Wiadomo, że przemalowano ją w 1928 roku domalowując farbą olejną widok okrętu oraz zmieniając inskrypcję na: Marine Verein Podejuch Weltkriege 1914-1918, upamiętniając na niej zmarłych marynarzy. O. Wittiga (1874-1896) - zginął na statku SMS Iltis, który zatonął w tajfunie 23 lipca 1896 roku na Morzu Żółtym, Carla Friedricha Wilhelma Riegmanna (1878-1920) i Hermanna Carla Bernharda Köhlera (1887-1920). Dwaj pozostali byli marynarzami marynarki wojennej i zmarli w swoich domach w Podjuchach.



Tablicę przeniesiono z Podjuch do Zdrojów prawdopodobnie w latach 50. XX wieku za czasów ks. Jana Klauba, który pełnił posługę w Podjuchach a następnie 28 czerwca 1957 roku został proboszczem parafii św. Ducha w Zdrojach.



Policja z powodu przedawnienia nie będzie prowadzić czynności procesowych w tej sprawie.