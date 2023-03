Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Każdy, kto osłabia Rosję, działa w interesie Polski - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.

Szef sejmowej komisji obrony narodowej komentował tak słowa części polityków Konfederacji, którzy mówią o "rozbrajaniu polskiej armii", gdy przekazujemy broń Ukrainie.



- To nie są puste słowa, że jeżeli my wyposażamy Ukrainę, to oni osłabiają pod każdym względem Rosję. A kto jest dla nas największym wrogiem? Rosja, bo to ona nie może pogodzić się z tym, że Polska jest niezależna, że należy do państw wolnego świata i do wszystkich tych najważniejszych struktur transatlantyckich, które gwarantują nam bezpieczeństwo - mówi Jach.



Polska ostatnio przekazała broniącym się przed rosyjską napaścią Ukraińcom samoloty bojowe Mig-29, podobnie zrobiła Słowacja.