Świnoujście i Goleniów wybudują gminne mieszkania. Dofinansowanie z rządowego programu [ZDJĘCIA]

Dwie gminy z regionu dostaną pieniądze na budowę mieszkań społecznych i komunalnych. Pieniądze z rządowego programu trafią do Świnoujścia i Goleniowa. W ramach trzeciej rundy dofinansowanie otrzymało w sumie 25 samorządów.

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda powiedział, że w tym roku na wsparcie wydano 876 milionów złotych.



- To się przekłada na 4 tysiące mieszkań w samorządach, w tym również miejsca w schroniskach i noclegowniach - są takie potrzeby również w dużych miastach. Więc jeżeli dzisiaj, szanowni państwo, mówimy o polityce mieszkaniowej, to widzimy to bardzo szeroko. Widzimy tych, którzy nigdy sobie mieszkania nie kupią, nie mają takich możliwości z przyczyn życiowych, zawodowych i to są osoby, które powinny korzystać z taniego najmu w ramach mieszkań samorządowych - wskazał minister Buda.



Minister rozwoju i technologii podkreślił, że będzie się starał rozwijać program wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego.



- To jest jedyna realna szansa na to, żeby samorządowcy, samorządy wróciły do budowania mieszkań komunalnych. Jeżeli to dofinansowanie będzie 30-40 proc. to mamy świadomość, że wyzwania, jakie stoją przed samorządami, nie pozwalają w pełni zaangażować się w politykę mieszkaniową. A jak ona jest ważna, wiemy - dodał.



Rządowy program wsparcia budowy mieszkań społecznych i komunalnych zakłada bezzwrotną pomoc dla samorządów z budżetu państwa. Wsparcie sięga 80 procent kosztów kwalifikowanych. W tym roku na pomoc dla samorządów przeznaczono 1 miliard 650 milionów złotych.



Do Świnoujścia trafiło prawie 30 mln złotych. Za te pieniądze powstaną 64 nowe mieszkania przy ulicy Ludzi Morza. Otrzymają je osoby z listy oczekujących na mieszkania komunalne.



Inwestycje poprowadzi TBS Lokum. Przetarg na wyłonienie wykonawcy już został ogłoszony.