A jak prace w tunelu? [WIDEO]

Na połowie długości #tunelŚwinoujście wykonano 1 warstwę nawierzchni. Trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Tunel to wiele systemów i urządzeń, ich uruchamianie, testowanie i wdrażanie to żmudny proces. Musi być to wykonane skrupulatnie i dokładnie. #funduszeUE #GDDKiA pic.twitter.com/0Ip771ndgb