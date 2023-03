Strażacy z Gryfina z nowymi samochodami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwa nowe wozy strażackie przekazane zostały Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Pierwszy z nich, to średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Drugi, to lekki samochód ratownictwa technicznego.



- Średni samochód wyposażony jest w zbiornik wodny 3 tysiące litrów oraz armaturę, a także dodatkowo wyposażony jest w sprzęt do ratownictwa technicznego oraz drogowego. Samochód Isuzu, ten lekki - na podwoziu pick up - będzie używany do wodowania łodzi, do transportu quada oraz jest na nim również zestaw ratownictwa medycznego oraz lekka hydraulika - mówi kapitan Maciej Łempicki z Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.



Koszt zakupu nowych wozów strażackich to prawie 1 milion 200 tysięcy złotych. Środki na ich zakup pochodziły ze budżetu Państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



W zakupie partycypowały również samorządy powiatu gryfińskiego.