Kwiaciarki z pl. Szarych Szeregów znikają na dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kwiaciarki znikają z pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. Ale tylko na moment, a dokładnie na czas remontu.

Od przyszłego poniedziałku rozpocznie się przebudowa w okolicy ronda - związana z rewitalizacją al. Wojska Polskiego.



Na dzień matki, czyli 26 maja, powinniśmy już handlować - mówi pani Iwona, właścicielka jednego ze stoisk.



- To ma być ciągłość z Wojska Polskiego, więc rozumiem, że trzeba te prace wykonać. Handel w tym miejscu idzie na pewno lepiej niż w innych kwiaciarniach stacjonarnych, porozrzucanych po mieście. Jednak tutaj od lat to funkcjonuje. Budki zostaną na razie tak samo. My je spróbujemy odnowić, choć grafficiarze nam utrudniają pracę - mówi właścicielka stoiska.



Przy pl. Szarych Szeregów znajduje się siedem stoisk z kwiatami.



Remont śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego kosztuje ponad 80 mln zł i ma zakończyć się jesienią tego roku.