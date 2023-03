Dzieci z Ukrainy w ośrodku w Moryniu czują się bezpieczne [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Już ponad rok dzieci z ukraińskiego sierocińca z miejscowości Hulajpole w obwodzie Zaporoskim spędziły w ośrodku Szafir w Moryniu.

Kiedy tu przyjeżdżały wszyscy myśleliśmy, że po miesiącu będą mogły wrócić do domu. Teraz nie mają do czego wracać - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Przed chwilą dyrektor domu dziecka, właśnie tam, w okręgu Zaporoskim, z którego te dzieci tutaj przyjechały, pokazywał nam filmiki i ta szkoła jest po prostu doszczętnie zniszczona. Nie ma gdzie wracać. Naszym obowiązkiem i zobowiązaniem wynikającym z potrzeby serca jest to, żeby te dzieci znalazły tutaj opiekę - mówi Bogucki.



Naszym sukcesem jest to, że udało nam się stworzyć dla nich drugi dom, gdzie są bezpieczne, mogą się uczyć i dobrze się czują - mówi Marek Kolbowicz, szczeciński radny i współwłaściciel ośrodka.



- Dzieciaki mówią: Marek, ale my od ciebie nie wyjeżdżamy, bo tu jest dobrze, tu jest nam dobrze. Ale wiem, że ojczyzna też ich kiedyś wezwie i wrócą do siebie do domu szczęśliwi, będą funkcjonować i odbudowywać swój kraj - mówi Kolbowicz.



W ośrodku przebywa obecnie 134 uchodźców, z czego 92 dzieci.