"Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II i będziemy go bronić" [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

List w obronie Ojca Świętego Jana Pawła II napisali działacze opozycji antykomunistycznej z naszego regionu.

Będziemy bronić Ojca Świętego - mówi Wojciech Woźniak, były działacz Federacji Młodzieży Walczącej.



- Sporo pielgrzymek z Janem Pawłem II. Za każdym razem, jak papież był w Polsce, to byliśmy i w Poznaniu, w Częstochowie i w Gdańsku. Ojciec Święty niósł nam wolność. W słowie, na sztandarach, a my mogliśmy tylko dziękować. Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II i będziemy go bronić - mówi Woźniak.



Dzięki Papieżowi mamy teraz wolność - dodaje Jerzy Wiśniewski, jeden z przywódców strajku w porcie szczecińskim w sierpniu 1988 roku.



- Był, jest i będzie ikoną naszego życia. Żeby nie on, to by w Polsce nie było ani "Solidarności", ani połączenia całej Europy, żeby była jednością - mówi Wiśniewski.



Lewicowe media oraz politycy Lewicy i Platformy Obywatelskiej posługując się bezczelnymi kłamstwami próbują zniszczyć największy autorytet Kościoła Katolickiego i naszej Ojczyzny - mówi Henryk Urbański, działacz opozycji antykomunistycznej.



- Jest to osoba, która pomogła odbudować się naszemu krajowi, czyli Polsce. Stanąć na nogi, obalić totalitarny system i bronił ludzi - mówi Urbański.



2 kwietnia odbędzie się w Szczecinie Marsz Papieski.