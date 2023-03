ST3 Offshore. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Duński producent turbin wiatrowych firma "Vestas" kupiła fabrykę ST3 Offshore na Ostrowie Brdowskim.

Duńczycy zapłacili ponad 170 milionów złotych. Był to szósty przetarg, który zorganizował syndyk.



Przypomnijmy, budowa fabryki podstaw do morskich elektrowni wiatrowych to sztandarowa inwestycja, w czasach gdy rządziła Platforma Obywatelska. Fabrykę wybudował niemiecki inwestor, który po zakończeniu prac wycofał się z projektu.



Po upadku zakładu, przez wiele lat, żaden inwestor nie chciał jej kupić. Duński "Vestas" to firma, która będzie współpracować przy budowie farm wiatrowych razem z Orlenem.