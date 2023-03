Najnowszy sondaż wyborczy GW. Socjolog komentuje w "RSnW"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Najnowszy sondaż wyborczy przygotowany dla Gazety Wyborczej komentuje gość audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Gazeta wyliczyła, że wspólna lista opozycji ma szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Takie wyniki przedstawiono w tzw. sondażu obywatelskim.



Socjolog polityki Marcin Palade jest zdziwiony sposobem przeprowadzenia badań. - Jak można oceniać coś, co nazywa się sondażem w sytuacji, w której, to już nie chodzi o takie osoby jak ja, które na co dzień się zajmują analizą sondaży, ale o przeciętnego, nazwijmy to Kowalskiego w Polsce, który nie ma możliwości zapoznania się z wynikami pomiaru - podkreślał Palade.



Marcin Palade dodał, że brak przedstawienia wyborcom, w jakiej koalicji pójdą do wyborów poszczególne ugrupowania opozycji stanowi dla niej duży problem. - Stąd te zabiegi obserwowane w ostatnich tygodniach i miesiącach. Najpierw wycieczka lidera Koalicji Obywatelskiej na lewą stronę, żeby próbować pozyskać głosy lewicy - nieudana. No a teraz ten szumnie zapowiadany sondaż obywatelski Gazety Wyborczej, który można powiedzieć, jest jednym wielkim niewypałem - mówił Palade.



Według wyliczeń gazety, gdyby opozycja poszła razem do wyborów, to zdobędzie 245 mandatów, a Zjednoczona Prawica 167 mandatów.