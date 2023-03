Zwiększyli wiek emerytalny. Protesty we Francji

Fot. www.wikipedia.org / Dinkum

We Francji piąty wieczór z rzędu doszło do protestów przeciwko reformie emerytalnej i brutalnych zamieszek.

W starciach rannych zostało 11 policjantów i żandarmów. Francuzi wyszli na ulice po tym, jak parlament odrzucił niewielką różnicą głosów wniosek o wotum nieufności dla rządu i ostatecznie uchwalił kontrowersyjną reformę podwyższającą wiek emerytalny.



Do brutalnych protestów doszło w kilkudziesięciu miastach, między innymi w Rennes, Lyonie, Strasburgu i Breście. Manifestanci wznieśli barykady na ulicach, starli się z policją i próbowali wtargnąć do biur polityków i urzędów publicznych.



Do scen chaosu doszło też w Paryżu. Uliczne walki, płonące worki i kontenery z odpadami, interwencje strażaków i brutalne szarże policji z użyciem pałek i gazu łzawiącego - tak wyglądał wczorajszy wieczór na ulicach francuskiej stolicy. Aresztowano 142 manifestantów. Zgłoszono też akty przemocy ze strony policji. Władze musiały zmobilizować ponad dwa tysiące funkcjonariuszy, w tym czterystu policjantów z sił specjalnych, aby uspokoić sytuację.



Obserwatorzy wskazują, że ruch społeczny przeciwko reformie emerytalnej wymyka się spod kontroli związkowców i wchodzi w nową, bardziej brutalną fazę. To niepokoi prezydenta Emmanuela Macrona, który przeprowadzi dziś konsultacje polityczne, by szukać rozwiązania sytuacji.