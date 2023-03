Miał kilogram narkotyków. 35-letni mieszkaniec Dębna został zatrzymany.

Był poszukiwany przez policję. Miał do odbycia karę 2,5 roku więzienia. Podczas kontroli policjanci przeszukali mężczyznę. Znaleźli przy nim kilogram amfetaminy, ale również woreczki foliowe z zapięciem strunowym oraz wagę, co mogło świadczyć, że towar był przygotowany do dalszego obrotu.



Mężczyzna trafił do aresztu.