Dziś Światowy Dzień Wody. Jej oszczędzanie daje konkretne korzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przypomina nam, że ziemskie zasoby nie są nieograniczone, a teraz jest okazją, aby porozmawiać o jej oszczędzaniu. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody, który ma zwracać uwagę także na to, że miliony osób nie mają do niej dostępu.

Z tej okazji również sanepid przypomina o korzyściach płynących z oszczędzania wody. To dlatego, że wbrew pozorom, również w naszym województwie cierpimy z powodu suszy. Tak mówił w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry" Paweł Majko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



- Niestety wody zaczyna nam brakować. Jeśli przyjdzie lato, wiosna i będzie też trochę cieplej, to woda zacznie jeszcze dodatkowo odparować, to jednak już później może nam jej brakować. Jeśli posiadamy szczególnie duże ogrody przydomowe, to jednak dobrze zainwestować w zbiorniki, które będą zbierać deszczówkę i będziemy mogli jej później używać do podlewania ogrodu - mówi Majko.



Sanepid z tej okazji zorganizował również konkursy dla dzieci, m.in. na fraszkę o rozsądnym gospodarowaniu wodą.