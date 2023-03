Najwięcej zachorowań na grypę w naszym regionie

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Utrzymuje się wysoka liczba zachorowań na grypę. W ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o ponad 50 tysięcy liczba nowych infekcji i podejrzeń zachorowań na grypę.

Według ostatniego meldunku epidemicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, drugim tygodniu marca zarejestrowano 234,5 tysiąca tego typu infekcji.



- Najwięcej nowych zakażeń wirusem grypy i infekcji grypopodobnych zarejestruje się w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tych województwach najpóźniej odbywały się ferie zimowe. Tam wzrosty są ok. 30-50-procentowo, gdy na pozostałym obszarze naszego kraju te wzrosty są około 5-procentowe. Widzimy więc, że jesteśmy już na szczycie tej fali, aczkolwiek ta fala będzie miała przez kilkanaście dni dość wysokie poziomy.



W ostatnim tygodniu powiększyła się ogólna liczba skierowań do szpitala z powodu grypy i wynosi łącznie - od początku sezonu - prawie 26,5 tysiąca. Sezon grypowy trwa od 1 października do końca marca.