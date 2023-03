Słodycze dla dzieci na Ukrainie. Zbiórka w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa zbiórka słodyczy dla dzieci na Ukrainie w szczecińskim Pałacu Młodzieży.

Zbieramy batony, czekolady i wszelkie słodkości, wszystko po to by chociaż w małym stopniu umilić im zbliżającą się Wielkanoc - mówi dr Marta Dziomdziora z Pałacu Młodzieży. - Zbieramy słodycze, zbiórka trwa do końca kwietnia. Trafią do miejscowości około 80 kilometrów od Kijowa. Najpierw strażacy przetransportuje je ze Szczecina do Rzeszowa, a potem zostaną zwiezione pod Kijów. Mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej i będziemy mogli przekazać je w licznej ilości.



Pojemnik na słodycze znajduje się na portierni szczecińskiego Pałacu Młodzieży. Głównym organizatorem zbiórki jest Dyrektor Domu Kultury "Słowianian" Jacek Janiak.