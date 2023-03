Farma na terenie szpitala

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szpital wojewódzki w Szczecinie zaoszczędzi na prądzie. Na terenie placówki w Zdunowie stanie farma fotowoltaiczna.

Będzie tam ponad tysiąc paneli. Mają one wyprodukować 10 procent zapotrzebowania szpitala w prąd.



Całkowita powierzchnia paneli słonecznych wyniesie ponad 2 tysiące metrów kwadratowych. To powierzchnia zbliżona do 14 boisk do siatkówki.



Inwestycja za blisko 5,5 mln zł dofinansowana jest z funduszy europejskich.