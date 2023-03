Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Porcelana, książki i zabawki - to wszystko do zdobycia w środę w Szpargałku.

Charytatywna galeria po raz kolejny otwiera się w Szczecinie. Do zdobycia są rzeczy z drugiej ręki, które mieszkańcy oddali do ekoportów.



Każdy kosztuje maksymalnie 25 złotych. A wszystko pieniądze trafiają na cele charytatywne.

Galeria w ekoporcie przy Arkońskiej otwarta dziś będzie od 10:30 do 17:30. Do tej pory dzięki zakupom w Szpargałku do potrzebujących trafiło ponad ćwierć miliona złotych.