Nie warto śmiecić w lesie. Przekonał się o tym 36-latek, którego zatrzymała za to policja.

Zwrócił uwagę funkcjonariuszy, gdy wyrzucał w lesie foliowe woreczki. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie mieszkańca powiatu wałeckiego.



Miał zakaz prowadzenia pojazdów, mimo tego do lasu przyjechał samochodem.



Dodatkowo w bagażniku miał skradzione elementy miedziane. Przyznał się, że wyciął je z lokomotywy.



36-latek został zatrzymany i przyznał się do kradzieży. Ponadto odpowie za prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do lat 5 pozbawienia wolności. Dodatkowo za śmiecenie w lesie musi zapłacić 500 złotych mandatu.