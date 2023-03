Sprawca kolizji nie uciekł przed dronem

Fot. Facebook/GRUPA Poszukiwawczo-Ratownicza WOPR Powiatu Białogardzkiego

Dron WOPR-owców namierzył sprawcę kolizji i pomógł w zatrzymaniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek na drodze S6 w kierunku Szczecina. Audi wjechało w barierki. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.



Obok miejsca kolizji przejeżdżał ratownik WOPR-u w Białogardzie. Miał ze sobą drona, który służy do poszukiwań. Użył go, by namierzyć kierowcę. I udało się.



27-letni mężczyzna został zlokalizowany i był obserwowany, aż do momentu zatrzymania niedaleko miejscowości Będzino.



Jak się okazało miał powód, by uciekać, bo był pod wpływem alkoholu i narkotyków i był poszukiwany przez policję do odbycia kary więzienia.



Mężczyzna został ukarany mandatami karnymi za popełnione wykroczenia, odpowie także za oddalenie się z miejsca zdarzenia, usłyszy zarzut za kierowanie pojazdem pod wpływem substancji odurzających oraz zostanie doprowadzony do jednostki penitencjarnej w celu odbycia ciążącej na nim kary.