Zabytkowe piwnice kołobrzeskiego ratusza po remoncie i atrakcja dla młodych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zakończył się remont zabytkowych piwnic kołobrzeskiego ratusza. Powstała tam nowa jednostka kultury skierowana głównie do młodzieży.

Prace przy remoncie ratusza rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku i objęły nie tylko wnętrze obiektu, ale też część Placu Ratuszowego.



- Zniknęła przybudówka, która przez dziesięciolecia szpeciła cały Plac Ratuszowy - mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. - We wnętrzu pomieszczenia zostały odgrzybione, ściany zostały zabezpieczone przed wilgocią. Pomieszczenia zostały po prostu zrewitalizowane. W trakcie prac została odkryta piękna studnia, która została dziś przepięknie wyeksponowana, podświetlona.



Wyremontowane wnętrza to od dziś „Laboratorium Kultury Adebar”, czyli nowy oddział Regionalnego Centrum Kultury skierowany do ludzi młodych.



- Rozmawiając z młodzieżą słyszeliśmy o pomysłach na koncerty, warsztaty muzyczne, plastyczne, malarskie, graficzne, filmowe - tak o planowanych działaniach mówi kierownik jednostki, Krzysztof Landsberg.



Remont piwnic ratusza kosztował 3,5 mln zł. 2 miliony pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.