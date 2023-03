Sakiewicz: ataki na Radio Szczecin i Jana Pawła II wiążą się z aferą pedofilską w szeregach PO

Św. Jan Paweł II - papież Polak. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Spontaniczna inicjatywa obrony pamięci świętego Jana Pawła II w całej Polsce. O Marszach Papieskich mówił w "Rozmowach pod krawatem" redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.

Dziennikarz oceniał, że atak na człowieka, który dla większości Polaków jest wielkim autorytetem, był motywowany politycznie i wiąże się z tym, co wydarzyło się w Szczecinie.



- Decyzja o ataku na Radio Szczecin wiązała się z ogromną aferą pedofilską w szeregach PO, dużo większą niż to zostało opisane. Oni się po prostu boją konsekwencji tej afery i chcieli to przykryć. Mamy wiedzę na ten temat, że oni bali się dalszych informacji i skutków tej afery, stąd podjęto decyzję odpalenia ataku na Jana Pawła II. Bardzo ważnym elementem tego jest też to, że nie widzieli innego sposobu zmiany strukturalnej społeczeństwa polskiego - mówi Sakiewicz.



W ocenie redaktora Sakiewicza, atak na Jana Pawła II się nie powiódł - czego dowodem jest także inicjatywa obrony dobrego imienia papieża Polaka. Marsz Papieski przejdzie w Niedzielę Palmową 2 kwietnia także przez ulice Szczecina.