Unikalny dar szczecińskiego fotografa

Jarosław Kaczorowski - fotograf szczecińskiej opozycji z czasów PRL. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkaset negatywów zdjęć dokumentujących msze za Ojczyznę przekaże Archiwum Państwowemu w Szczecinie i Instytutowi Pamięci Narodowej Jarosław Kaczorowski - fotograf szczecińskiej opozycji z czasów PRL.

Fotografował też wszystkie manifestacje, jakie odbywały się w Szczecinie od 1980 roku do 1990 roku.



Msze za Ojczyznę uwiecznione na fotografiach odprawiane były w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. - Zawsze kościół był pełny, co widać na zdjęciach. Msza to msza. Najważniejsze były kazania. Wspaniale prowadził msze ks. Andrzej. Zdjęcia to pamiątka po tych ludziach, którzy chodzili, nie bali się. Po mszy ludzie byli zatrzymywani i inwigilowani. Takie były czasy - podkreśla Kaczorowski.



Bałem się, gdy robiłem zdjęcia. Często byłem zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby

Bezpieczeństwa - wspomina Jarosław Kaczorowski. - Miałem poczucie, że trzeba to robić, bo to była historia. Ludzie, którzy mnie znali z Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Solidarności podziemnej, Solidarności Walczącej wiedzieli, że jestem swój. Jak przykładałem obiektyw do oka, to nie bali się. Niektórzy się bali, odwracali, głowę spuszczali. Takie były czasy. Nie wiadomo, co za to mogło grozić.



Zdjęcia były robione aparatem sowieckiej produkcji Zenit Snajper.