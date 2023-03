W czwartek rolnicy będą protestować w Szczecinie. Oczekują przyjazdu premiera

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Uszczelnienie granicy, plombowanie transportów zbóż i innych płodów rolnych sprowadzanych z Ukrainy oraz wprowadzenie tarczy dla rolników na wzór tej, którą w pandemii mieli przedsiębiorcy - przedstawiciele środowisk działających na wsi przedstawili postulaty, które mają ograniczyć nieuczciwą konkurencję ze strony międzynarodowych korporacji i "bezrefleksyjne wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu".

W czwartek rolnicy będą protestować w Szczecinie.



Edward Kosmal z rolniczej Solidarności tłumaczy, że chociaż ceny w sklepach nie spadają, to przykładowo ostatnio cena za mleko w skupie jest niższa o połowę. - W 1989 roku, gdzie praktycznie zostało sprzedane całe przetwórstwo, my jako rolnicy nie mamy udziału w żadnych zakładach przetwórczych. To są wszystkie podmioty zagraniczne - powiedział Kosmal.



W ocenie rolników, rząd działa opieszale i nie potrafi znaleźć wyjścia z sytuacji, w której polscy rolnicy muszą konkurować na nieuczciwych zasadach. - Produkcja rolna na Ukrainie nie podlega pod unijne obostrzenia - zwracał uwagę Stanisław Barna z Solidarności. Przedstawił plan jutrzejszego protestu, który jutro w południe rozpocznie się pod bramą główną Stoczni Szczecińskiej.



- Przejeżdżamy pod Urząd Wojewódzki, tam złożymy petycję na ręce wojewody i przejedziemy trochę dalej na ulicę Szczerbcową, gdzie protest pozostanie. Jest zalegalizowany na 30 dni - powiedział Barna.



Na ulicy Szczerbcowej stanie "zielone miasteczko". Rolnicy oczekują reakcji rządu i przyjazdu premiera do Szczecina. W innym przypadku, od poniedziałku zaczną wyjeżdżać ciągnikami na ulice Szczecina.