Burmistrz Goleniowa przed sądem. Wyjaśniał, dlaczego ujawnił dane o zadłużeniu radnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie składałem próśb ani nie wydałem polecenia służbowego do pracowników Urzędu o informacje nt. zaległości radnych - mówił podczas kolejnej rozprawy sądowej w sprawie tzw. "afery śmieciowej" burmistrz Goleniowa - Robert Krupowicz.

Odpowiada on za przekroczenia uprawnień względem pięciu radnych, którzy zalegają z opłatami za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Chodzi o udostępnienie danych personalnych i kwot zadłużonych na jednej z sesji Rady Miasta. W środę sąd przesłuchał kolejnych dwóch świadków - byłego skarbnika Gminy Goleniów i podinspektora ds. opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi.



Wyjaśnienia złożył też Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, który jak mówi, krótko po przyjściu do pracy otrzymał w sekretariacie dane o zadłużonych, o które wcześniej nie prosił. Szczegółów o tym od kogo je dostał - nie pamięta, a ujawnił informacje w interesie społecznym.



- Wychodzę z założenia, że wszyscy, także osoby publiczne, są równi wobec prawa - mówił Krupowicz.



Sąd postanowił o przesłuchaniu kolejnych dwóch świadków pracujących w Urzędzie Miasta w Goleniowie. Kolejna rozprawa 26 kwietnia - mówi sędzia Michał Krzywulski.



- Sąd chce być konsekwentny. Ponieważ dzisiaj również przesłuchiwaliśmy świadków na tę okoliczność o której mówimy, to w takim układzie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dopełnili w tym zakresie postępowania dowodowego i te okoliczności spróbowali chociaż wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość - mówi sędzia Krzywulski.



Za ujawnienie tajemnicy skarbowej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.