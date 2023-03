Prezes Gryfii: opluwanie Jana Pawła II to "zakrojona szersza operacja"

Krzysztof Zaremba. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie ma zgody na opluwanie imienia świętego Jana Pawła II. Damy temu wyraz podczas marszu 2 kwietnia w Szczecinie - mówił podczas "Rozmowy pod krawatem" Krzysztof Zaremba, były parlamentarzysta, prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Zaremba wyjaśniał, dlaczego media przychylne Koalicji Obywatelskiej rozpoczęły atak na Jana Pawła II.



- Po to, żeby rozhuśtać, rozgrzać też atmosferę. Tylko źle zagrali, bo dla nas, ludzi, którzy są osobami wierzącymi, jest sprawa bardzo prosta. Obudzono giganta i Polacy pokażą, już pokazują, jestem o tym głęboko przekonany, 2 kwietnia, że zgody na opluwanie Jana Pawła II nie ma. Dlatego, że to jest zakrojona szersza operacja. Po to, żeby podważyć całe jego nauczanie - mówi Zaremba.



Krzysztof Zaremba dodał, że nie ma zgody także na niszczenie mediów publicznych przez Donalda Tuska.



- Wiem, że tym, którzy są dzisiaj w opozycji, szczególnie Tuskowi, Platformie, bardzo nie pasują naprawdę niezależne, uczciwe media. Tak jak media publiczne, które mu zadają trudne pytania, jak każdemu politykowi, bo taka jest ich rola. Oni się przyzwyczaili do pewnej bańki medialne, w której żyją - mówi Zaremba.



Marsz papieski odbędzie się 2 kwietnia w Szczecinie. Rozpocznie się o godzinie 16.30 przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poprzedzony zostanie mszą świętą. Jej początek o godzinie 15.00.