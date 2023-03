Policjanci chcieli zatrzymać pojazd do kontroli. Kierowca zdecydował się na ucieczkę.... źródło: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Jechał kradzionym Fiatem Ducato, uciekał przed policją. Rajd zakończył w jeziorze.

60-latek jechał drogą krajową nr 22 w stronę Wałcza z kierunku Niemiec. Policjanci chcieli zatrzymać pojazd do kontroli. Kierowca zdecydował się na ucieczkę...



W pewnym momencie jednak stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał do jeziora Raduń. Wydobył się z wody i uciekał dalej pieszo.



Został zatrzymany.



Jak się okazało, tablice rejestracyjne w jego samochodzie pochodziły z innego auta, a samochód (wartość oszacowano na 94 tysiące złotych) został skradziony w Niemczech.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Odpowie za paserstwo. Grozi mu do 5 lat więzienia.