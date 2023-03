Sprzedaż fabryki ST3 Offshore to także zasługa Orlenu

ST3 Offshore. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Największy na świecie producent turbin wiatrowych - firma Vestas - kupił zakład ST3 Offshore w Szczecinie.

To dobra wiadomość - tak decyzję skomentował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zaznaczył, że duński potentat nie znalazł się w naszym mieście przypadkowo.



- Tam, gdzie mamy siłę kapitału, a Orlen ma tę siłę kapitału, przyciąga zagranicznych inwestorów także tutaj do Szczecina i na Pomorze Zachodnie, inwestorzy patrząc, że mają perspektywę bardzo dobrej współpracy, taką pewność kapitałową i dużego poważnego partnera, chcą inwestować także tutaj, w Szczecinie - mówi Bogucki.



Polski rząd zbudował ogromną wiarygodność. Duńczycy uważają Pomorze Zachodnie za bardzo dobre miejsce do inwestycji - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński i podkreśla rolę Orlenu.



- Gdyby Orlen nie zaangażował się w budowę farm wiatrowych na Bałtyku, gdyby nie doszło do kontraktu z miastem, gdyby te projekty nie ruszyły z miejsca. Pamiętamy tutaj kilka miesięcy temu konferencję prasową, ogłoszenie o inwestycji w byłej Stoczni Świnoujście. To oczywiście tego byśmy nie byli świadkami - mówi Dobrzyński.



ST3 Offshore to fabryka podstaw do morskich elektrowni wiatrowych, którą zaraz po wybudowaniu porzucił niemiecki inwestor. Syndyk, pomimo pięciu przetargów, nie był w stanie sprzedać zakładu. Dopiero podczas szóstej próby udało się znaleźć dla fabryki nowego właściciela - firmę Vestas.