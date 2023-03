Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Przed policjantami ukrył się w szafie. To mężczyzna, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Funkcjonariusze ze Szczecina otrzymali informacje, gdzie poszukiwany może się znajdować,

pojechali więc pod wskazany adres. Kobieta, która otworzyła drzwi powiedziała, że poszukiwany "gdzieś wyszedł".



Policjantka jednak nie dała się oszukać. Zauważyła, że do jednej z szaf są uchylone drzwi. Kiedy zajrzała do środka, zobaczyła tam poszukiwanego. Mężczyzna trafił już do aresztu.