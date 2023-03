To będzie kolejna perełka pojezierza drawskiego

Mat. Fundacja "Most the Most"

We wsi Przytoń ruszył remont zabytkowego dworu z XIX wieku. Gmina pozyskała na ten cel milion złotych od fundacji "Most the Most", działającej przy Banku Gospodarstwa Krajowego.

W jego zabudowę wchodzi m.in. okazały podpiwniczony dwupiętrowy budynek. Co w nim będzie, mówi dyrektor Anna Pawlak z BGK.



- Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w dworze powstanie nowa świetlica, gdzie lokalna społeczność będzie mogła brać udział w różnego rodzaju zajęciach. Będzie też lokalna izba historii z bogatą wystawą pamiątek związanych z przeszłością dworu, generalnie całego regionu i historią jego mieszkańców - mówi Pawlak.



Gmina Drawsko Pomorskie pozyskała pieniądze od fundacji w pierwszej edycji programu fundacji BGK. W tym roku "Most the Most" ogłosiło drugi nabór, w którym do 10 kwietnia m.in. gminy i powiaty mogą składać wnioski o dofinansowanie na remont zabytku.