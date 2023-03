Hindus z okazji urodzin nakarmi bezdomnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Właściciel szczecińskiej restauracji Druga Żona, Hindus Sunil Mehra we wtorek obchodził swoje 34. urodziny. W Indiach, skąd pochodzi, tradycją jest obdarowywanie ubogich w dzień swoich urodzin.

Z tej okazji Sunil wraz ze swoimi pracownikami włączy się w inicjatywę Spotkania przy Zupie i pomoże nakarmić szczecińskich potrzebujących. - Dzisiaj podam curry z ryżem i sałatką, a do tego dodam wyjątkowy deser z Indii. My to nazywamy kir. To jest coś podobnego do budyniu. To będzie pełny posiłek oraz deser - powiedział Sunil.



"Spotkania przy zupie" od czterech lat organizują Robert Grabowski, Krzysztof Jędrzejewski, pomysłodawcy Szczecińskiego Tygodnia Ubogich i Małgorzata Krzemińska. Odbywa się ona w każdy czwartek na Placu Tobruckim.