Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Od zlikwidowania płatnego postoju w 2019 roku włodarze Stargardu próbują zaradzić problemowi zbyt małej rotacji aut na miejscach parkingowych.

Obecnie parkowanie z zegarem za szybą obowiązkowe jest na ulicach Czarnieckiego, Skarbowej i Wyszyńskiego. Miasto myśli nad dołączeniem do SOP ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego. Ma to pomóc w znalezieniu miejsc do parkowania w centrum, a o to - jak mówią kierowcy - coraz trudniej.



- Cały czas. Chociaż teraz powstał ten parking, to trochę to ulżyło kierowcom. - Bardzo ciężko w każdym punkcie miasta. Pewnie pomoże, chociaż lepsze takie parkowanie, bez tego czasu. - Musisz mieć ten zegar. Ja mam, bo nie raz podjadę coś załatwić w urzędzie - mówią mieszkańcy.



Obecnie projekt jest na etapie opracowania organizacji ruchu dla tych miejsc, którą musi zatwierdzić policja i Miejska Rada Bezpieczeństwa. Zmiany miałyby wejść w życie już w drugim kwartale tego roku.