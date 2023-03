Włoski Episkopat: to nieludzka praktyka, uderzająca w godność kobiety

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Konferencja Episkopatu Włoch ostro potępiła praktykę korzystania z usług surogatek, które za opłatą - po zabiegu sztucznego zapłodnienia - rodzą dzieci bezpłodnym lub homoseksualnym parom.

Biskupi w wydanym komunikacie stwierdzili, że to nieludzka praktyka, uderzająca w godność kobiety.



Za macierzyństwo zastępcze we Włoszech grożą surowe kary. Wiele włoskich par, które nie mogą mieć dzieci, korzysta z usług firm i surogatek w krajach, gdzie jest to dozwolone. Koszty wahają się od 50 do 200 tysięcy euro. Za granicą w akcie urodzenia dziecka jako rodzice wpisywani są klienci.



Włoski Sąd Kasacyjny stwierdził, że do włoskiego aktu urodzenia można wpisać tylko biologicznego rodzica dziecka, a partnerzy mogą wystąpić o adopcję. Wywołało to falę protestów. Unia Europejska przypomniała, że dokumenty wystawiane na terenie Unii Europejskiej są ważne we wszystkich państwach członkowskich.



Papież - wypowiadając się na temat surogacji w ubiegłym roku - zaznaczył, że nie można tak wykorzystywać kobiet i traktować dzieci jak towar.