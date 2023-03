Rada Mediów Narodowych sprzeciwia się agresji wobec mediów publicznych

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rada Mediów Narodowych wydała stanowisko w sprawie agresji wobec mediów publicznych.

Rada podkreśla w nim, że "w ostatnich tygodniach, na skutek działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów, nasiliły się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Mają one charakter gróźb karalnych, zastraszania, zniewag i aktów niszczenia mienia".



RMN dodaje, że "jest to świadoma próba ograniczenia konstytucyjnej zasady wolności słowa i podważenia fundamentów państwa demokratycznego. Warto zauważyć, że oprócz motywów politycznych, znaczną rolę grają tu interesy biznesowe części mediów komercyjnych, dla których media publiczne są konkurentem".



Rada Mediów Narodowych wyraziła stanowczy sprzeciw wobec tych działań oraz wezwała organy państwa do ścigania każdego przypadku napaści na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. "Oczekujemy też stanowczej reakcji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji konstytucyjnie odpowiedzialnej za kształt i jakość polskiego rynku mediów elektronicznych" - napisano w komunikacie.



Rada Mediów Narodowych przekazała słowa wsparcia i solidarności wszystkim dziennikarzom i pracownikom mediów publicznych. Jednocześnie Rada podziękowała za ich rzetelną pracę i wierność misji.