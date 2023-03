Rewitalizacja średniowiecznej alei w Nowogardzie

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Średniowieczna aleja łącząca ulice Zamkową i Kowalską w Nowogardzie zostanie zrewitalizowana.

Próby jej przywrócenia podjęli się miejscy radni, którzy posadzili już na niej 24 lipy.



- Kiedyś, przed wojną, ale też po wojnie była tu piękna aleja obsadzona drzewami. To była reprezentacyjna aleja łącząca w średniowieczu zamek znajdujący się na miejscu obecnego Zakładu Karnego z nowogardzkim kościołem, czyli dwa najważniejsze kiedyś miejsca w mieście. Niestety, w ostatnich latach to miejsce uległo degradacji, jest zaniedbane - wskazuje radny Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Nieradka.



Przy sadzeniu drzew pomagała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.



- Już się cieszą, że jak przyjadą za 40 lat, to zobaczą, że to właśnie ich drzewka - dodaje Natalia Szurgot, nauczycielka j. angielskiego w I LO w Nowogardzie.



Zdaniem znawców przyrody pierwsze kwiaty na posadzonych drzewach powinny pojawić się w ciągu najbliższych siedmiu lat.